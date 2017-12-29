Если очень петушиться…

29 Декабря 2017 года, 12:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Пока в офисах раздаются хлопки бутылок шампанского, в квартирах заполярных семей впопыхах наряжаются ёлки, а в магазинах ведутся бои за мандарины по скидке, «Би-порт» подводит итоги уходящего 2017 года. Огненный петух петушился весь год и подарил нам немало новостей, которые можно было бы вспоминать все январские каникулы, но мы выбрали для вас самые важные и значимые.

Никто, пожалуй, не станет спорить, что 2017 год выдался напряжённым для региональных властей. Вице-губернатор, глава аппарата правительства с заместителем, министр, заместитель руководителя госучреждения – это только официальный список потерь, которые понёс «жёлтый дом» Мурманской области. Кого-то уволили тихо, кого-то увели в наручниках и посадили за решётку, кто-то попытался всех перехитрить и выйти сухим из воды. Большая часть из тех, кого больше нет в рядах государственных служащих, подозревается в коррупционных, по сути, преступлениях: мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Губернатор Мурманской области уже высказала надежду, что других уголовных дел не будет. Но тут вот в чём вопрос: было это заказом на региональные власти, плановой работой по очищению рядов чиновников от коррупционеров или просто предвыборной акцией длиною в год – узнаем в эпизоде №2018.

Пока где-то там наверху пытаются зажарить самого проворовавшегося петуха, справедливые вопросы возникают и на нижней палубе корабля под названием «Мурманская область». Причём, вопросы, как общего характера – доколе власть у нас такая, так и весьма конкретного: плата за несуществующее центральное отопление, недоступность медицины, возможность ловить обитателей дна морского и даже утрата своеобразных символов столицы Заполярья.

Сверху отвечают, но как-то не очень уверенно. Вот, например, возьмём перешедших на электрообогрев граждан, которых заставляют платить за горячую воду, бегущую по трубам, которых у них нет. Чиновникам из областного правительства потребовались сутки, чтобы выступить с предложениями по решению данной проблемы – аккурат после того, как граждане написали обращение президенту Владимиру Путину. Почему-то в России это работает только так: проблема – годы страданий – Путин – решение. А «успех», как бы кощунственно это ни звучало, Дарьи Стариковой, наверное, многим покоя не даёт.

Или возьмём наше здравоохранение. Оптимизация идёт полным ходом. Не способны её задержать никакие самоорганизовавшиеся в интернете граждане, ни дотошные вопросы депутатов – ничто. Власти с каменным лицом говорят, что всё в порядке, так надо, всё делается с умом.

2017 год отметился и позитивными, а порой даже удивительными событиями, которые не оставили равнодушным ни одного северянина. Скажем, снегопад 20 июня, наверняка, остался тёплым воспоминанием в сердце каждого. Знаменательным стало открытие в Мурманске филиала Нахимовского военно-морского училища, которое построили меньше, чем за год. Сейчас в нём обучаются 240 ребят. Не исключено, что в будущем название заведения дополнят, и это будет Арктический филиал Нахимовского военно-морского училища. Вообще, слово «арктический» в России обладает какой-то невидимой магией. Возможно, всё арктическое автоматически становится лучше, больше и красивее.

На закате года петух сбросил северянам золотое перо в виде решения Конституционного суда, которое гласит – северные коэффициенты и надбавки не должны включаться в МРОТ. Минимальная зарплата жителей Мурманской области в этой связи должна бы вырасти с 1 января до 21 тысячи рублей. Граждане, безусловно, рады такому нововведению. Хотя работодателям, которые доводили зарплату до минимальной, как раз за счёт надбавок, придётся несладко.

Раззадоренный петух с честью выстоял поединок продолжительностью в 365 дней и гордо уходит с арены, уводя за собой 2017 год. Рассказывайте, каким он был для вас, делитесь, чего ждёте от 2018 года. Главное - помнить, что собака, конечно, друг человека, но собака бывает кусачей.

«Би-порт» желает вам счастливого Нового года и Рождества.