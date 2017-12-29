С 1 января меняется порядок выплаты пенсии работающим пенсионерам после их увольнения

29 Декабря 2017 года, 12:44

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех произведенных индексаций будет выплачиваться за период с 1 числа месяца после увольнения. Это стало возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года Федерального закона «О внесении изменений в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях».

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета индексаций. Когда пенсионер прекращает работать, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, которые проводились за тот период, когда он работал.

В настоящее время при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит на четвертый месяц после месяца увольнения. В соответствии с новым законом пенсионер начнет получать пенсию с учетом всех индексаций также на четвертый месяц, но с доплатой за период с 1 числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К примеру, пенсионер прекратил трудовую деятельность в октябре 2017 года. На основании отчетности, представленной работодателем в ноябре 2017 года за октябрь, он числится работающим. В декабре 2017 года ПФР получит отчетность за ноябрь, в соответствии с которой пенсионер не работает. В январе 2018 года ПФР примет решение о выплате пенсии с учетом индексации, и в феврале пенсионер получит полный размер пенсии, а также доплату к пенсии за три месяца с момента оставления работы – ноябрь, декабрь и январь.