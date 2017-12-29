В 2018 году для назначения страховой пенсии понадобится 13,8 балла и девять лет стажа

29 Декабря 2017 года, 12:56

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2018 году необходимо иметь не менее девяти лет стажа и 13,8 пенсионных балла.

Напомним, что действующим законодательством предусмотрено ежегодное увеличение баллов (до установления 30 баллов в 2025 году) и страхового стажа (на один год до достижения 15 лет в 2024 и последующих годах). Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2018 году, составляет 8,7.

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2018 году составляет 246 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная.

Граждане могут подавать заявления о назначении пенсии через личный кабинет гражданина на сайте ПФР, там же можно изменить и способ ее доставки.