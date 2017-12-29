Почта России доставила Деду Морозу более 3 млн писем

29 Декабря 2017 года, 13:26

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – В 2017 году Почта России доставила в резиденцию Деда Мороза более 3 млн писем и открыток. Специально для отправки посланий новогоднему волшебнику в крупных почтовых отделениях размещены специальные почтовые ящики.

В этом году перед новогодними праздниками было установлено более 300 таких ящиков в разных регионах России. В Мурманской области было установлено восемь выделенных почтовых ящиков, через которые отправлено 320 писем. До Нового года осталось несколько дней, и еще есть время отправить Деду Морозу письмо со своими мечтами и пожеланиями.