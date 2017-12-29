Продолжительность жизни в России будет расти

29 Декабря 2017 года, 14:40

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – В 2017 году продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 года – рекорд за всю историю измерений. Достиг исторического минимума показатель младенческой смертности — с начала года он снизился на 12% и составил 5,3 на 1 тысячу родившихся.

Летом правительство утвердило три паспорта приоритетных проектов в здравоохранении: о формировании здорового образа жизни (ЗОЖ), внедрении технологичной поликлиники с удобной записью и быстрой диспансеризацией, а также о повышении квалификации врачей и среднего медперсонала, пишут «Известия» .

Ключевая цель приоритетного проекта «Формирование ЗОЖ» — увеличить долю его приверженцев до 50% к 2020 году и до 60% к 2025 за счет сокращения потребления табака и алкоголя, оздоровления рациона, популяризации спорта.

Член общественного совета при Министерстве здравоохранения Юрий Жулев полагает, что реализация проектов приведет к дальнейшему увеличению продолжительности жизни. Он подчеркнул значимость закона «О телемедицине», вступающего в силу с 1 января 2018. Врачи смогут давать онлайн-консультации, вести дистанционный мониторинг здоровья, выписывать рецепты.

Расширенный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) начнет действовать уже с 2018 года. Цены на ЖНВЛП регулирует государство и не позволяет производителям и аптекарям завышать их.

Был запущен пилотный проект по маркировке лекарств, которая станет обязательной с 2020 года. На упаковке должна быть метка c кодом Data Matrix, по которой можно отследить путь лекарства от производителя до прилавка. Таким образом, считают в Росздравнадзоре, будет исключена вероятность попадания в аптеки контрафактной и фальсифицированной продукции.

Политика государства, считают эксперты, приведет к дальнейшему снижению смертности, но пока ее уровень в России остается выше, чем в странах Евросоюза.