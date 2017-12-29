Рота охраны центра обеспечения управления Северного флота отбила нападение условных террористов на штаб флота

29 Декабря 2017 года, 15:00

СЕВЕРОМОРСК/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ - Сегодня Североморске прошло учение по противодействию условной террористической атаке и предотвращению захвата зданий штаба флота. В мероприятии приняли участие военнослужащие роты охраны центра обеспечения управления СФ и личный состав дежурно-вахтенной службы.

В ходе учения были отработаны различные варианты обороны важного режимного объекта при нападении террористов, вооружённых автоматическим оружием и взрывчаткой с применением автомобильной техники. В процессе тренировки активно применялись средства имитации, холостые боеприпасы и ручные дымовые гранаты.

Учения по обороне штаба Северного флота проводятся в соответствии с планами подготовки личного состава центра обеспечения управления СФ.

Целями подобных мероприятий являются совершенствование тактики противодействия террористическим угрозам, подготовка личного состава к действиям по различным вводным, моделирующим угрожаемые ситуации.