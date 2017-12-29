Строительство внесет существенный вклад в ВВП

29 Декабря 2017 года, 15:30

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Среднегодовые темпы роста строительства в России в 2021–2025 годах составят 5,1%. Затем развитие рынка замедлится, но в среднем в 2018–2035 годах скорость ввода новой недвижимости составит 4,2%, говорится в докладе РАН «Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста России».

В документе отмечается, что вклад этого фактора в ВВП может составить 0,45–0,75 п.п. в год в зависимости от региона, подчеркивают «Известия».

Расти будут и производственное, и жилищное строительство, уточнил один из авторов доклада, заведующий лабораторией анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий РАН Александр Широв.

«Производственное строительство будет увеличиваться за счет опережающего роста инвестиций в основной капитал. Жилищное — благодаря активной реализации программ по ликвидации ветхого жилья, — отметил Широв.

В 2014–2016 годы динамика строительной отрасли была отрицательной, падение достигало 3,9%. Однако сейчас наметилось оживление. По оценке Министерства экономического развития, в этом году рост составит 4,2%. Сейчас в России ежегодно вводится чуть менее 70 млн квадратных м жилья, на одного человека приходится почти 0,5 квадратов.