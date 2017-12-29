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Главная » НОВОСТИ » Марина Ковтун подписала закон о ежемесячной денежной выплате при рождении первенца
 
 
 
 
29 Декабря 2017 года, 15:03

Марина Ковтун подписала закон о ежемесячной денежной выплате при рождении первенца


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подписала закон «О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет».

Региональным законом на территории Мурманской области устанавливаются новые меры социальной поддержки с 1 июля 2018 года для семей с детьми.

Право на дополнительные меры социальной поддержки получат женщины – граждане России, родившие первого ребенка до 26 лет, постоянно проживающие на территории Мурманской области.

Ежемесячная денежная выплата в фиксированном размере 14 тысяч рублей будет выплачиваться до достижения ребенком 1,5 лет.

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка.

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  • Я так понимаю, что после 1,5 лет ребенок уже сам ищет себе работу ну и на пропитание сам себе зарабатывает...
  • Всё правильно, после полутора лет ищите работу, чтоб достаточно было, а дети растут, расходы на них всё увеличиваются ... А мы слушаем сказки про сказочные указы. Ничего против детей не имею, у самого промежуток 10 лет у дочек, вторую не мог позволить, пока на ноги ТВЁРДО не встал.
  • Это что. В США он себе пропитание ищет уже после 12 недель декрета. И государственных пособий нет от слова "совсем".
  • А причем здесь США? А с Швейцарией почему не хотите сравнить? Размер пособия на детей в Швейцарии определяется индивидуально в каждом кантоне, исходя из количества детей в семье. Пособие на одного ребенка до 16 лет может составлять от 165 до 330 евро, а пособие на ребенка от 16 до 25 лет – от 210 до 440 евро в месяц. Взято отсюда http://posobie-expert.ru/v-raznyh-stranah/ , а то знаю я вас путинистов чуть что вы сразу орете - вы все врете.
  • ТВЕРДО встал в ЕДРО вступил что ли? В этой стране даже олигархи не твердо стоят, а уж ты тем более. Твое твое - кретин!
  • Что-то Вы на США все равняетесь. Сравним лучше с Норвегией, нашим ближайшим соседом, - 80% от средней зарплаты платят целый год пребывания в декрете!
  • Залудил что ли северянин? Раскрой зеньки, да прочитай, пойми что написано. Чтоб ребёнка вырастить. олигархом не обязательно быть. Сирота. Олигархи тут полагаю не читают. Добавлю, ребёнок то, второй выращен и выучен, почти. А твёрдо, это чтоб не думать у кого занять.
 
 
 
 
 
 
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