Марина Ковтун подписала закон о ежемесячной денежной выплате при рождении первенца

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подписала закон «О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет».
Региональным законом на территории Мурманской области устанавливаются новые меры социальной поддержки с 1 июля 2018 года для семей с детьми.
Право на дополнительные меры социальной поддержки получат женщины – граждане России, родившие первого ребенка до 26 лет, постоянно проживающие на территории Мурманской области.
Ежемесячная денежная выплата в фиксированном размере 14 тысяч рублей будет выплачиваться до достижения ребенком 1,5 лет.
Ранее Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка.