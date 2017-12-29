ВБРР признан лучшим в номинации «Самый динамично развивающийся банк года»

29 Декабря 2017 года, 15:15

Всероссийский банк развития регионов – самый динамично развивающийся банк года по версии журнала NBJ.

ВБРР продолжает демонстрировать впечатляющие темпы развития бизнеса, отмечает Национальный банковский журнал». За прошедший год ВБРР удалось добиться значительных успехов в своей деятельности по целому ряду показателей.

Согласно рэнкингу сайта Банки.ру «200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов» на 1 октября 2016 года ВБРР занимал 40 позицию, спустя год банк переместился на 12 позиций выше и занял 28 место. В рэнкинге Банки.ру «200 крупнейших российских банков по размеру капитала» на 1 октября прошлого года ВБРР занимал 41 позицию, за год банк сумел подняться на 12 место.

В материале NBJ приводятся ключевые показатели работы банка. На 1 ноября 2017 года активы ВБРР составили 381,8 млрд рублей, чистая прибыль – 6,131 млрд рублей, собственные средства (капитал) – 123 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах – 242,9 млрд рублей, кредитный портфель – 180,2 млрд рублей, портфель ценных бумаг – 67 млрд рублей.

Интересно проследить динамику финансовых показателей банка по РПБУ за последний год. Так, активы банка на 1 октября 2016 года были равны 228,7 млрд рублей, на 1 октября 2017 года они составили 347,6 млрд рублей, прирост за год – 118,6 млрд рублей или 52%. Капитал банка на 1 октября 2016 года равнялся 27,6 млрд рублей, на 1 октября 2017 года эта цифра составила 122,3 млрд рублей. Буквально за год капитал увеличился на 94,6 млрд рублей или на 343%. Чистая прибыль банка на 1 октября прошлого года составляла 2,7 млрд рублей, на 1 октября текущего года – 5,5 млрд рублей. Т.е. за год она выросла на 2,8 млрд рублей или 103%.Таким образом, ВБРР входит в ТОП-20 самых прибыльных банков по результатам деятельности на октябрь текущего года.

Средства клиентов банка на 1 октября 2016 года составляли 214,7 млрд рублей, за год они увеличились и достигли суммы в 237,3 млрд рублей. Прирост составил 22,5 млрд рублей или 10%.

Согласно данным Банка России и портала Банки.ру, ВБРР (АО) относится к числу финансовых организаций, значительно нарастивших объемы кредитного портфеля в 2017 году.

Кредитный портфель банка на 1 октября 2016 года был равен 58,9 млрд рублей, к 1 октября 2017 года он достиг цифры в 177,3 млрд рублей, годовой прирост составил 118,4 млрд рублей или 201%.

Согласно рэнкингу Банки.ру «Кредиты юрлицам» на 1 октября 2016 года банк занимал 45 место, спустя год ВБРР поднялся на 23 позиции и занял 22 место. В рэнкинге «Кредиты физлицам» за год банк перешагнул на шесть позиций вверх, переместившись с 68 места на 62 место.