Энергетики Северо-Запада сошлись в рэп-баттле

29 Декабря 2017 года, 15:42

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Энергетики из Мурманска, Санкт-Петербурга и Карелии сошлись в главном энерго-баттле года.

«От сотворения энергетического мира, от самого плана ГОЭЛРО, идет непримиримый спор: кто круче – теплоэлектроцентраль или гидроэлектростанция, ТЭЦ или ГЭС?», – с таких слов начинается видео рэп-баттла.

Победила в баттле, тем не менее, дружба: «Глупый спор – как будто бьетесь в одну и ту же стену, ведь нечего делить тем, кто делает общее дело. Пока горит свет и греют батареи, знай, это наши энергетики в деле».