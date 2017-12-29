Партнеры и клиенты AZIMUT Отель Мурманск подвели итоги уходящего года

29 Декабря 2017 года, 15:50

МУРМАНСК/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ - 21 декабря AZIMUT Отель Мурманск провел традиционный вечер для партнеров и клиентов отеля. На праздничный прием в панорамный ресторан «Арктика» было приглашено более 100 партнеров, среди которых представители туристических, морских и рыболовных компаний, СМИ города Мурманска и представители власти.

Перед гостями вечера с приветственным словом выступила генеральный директор AZIMUT Отель Мурманск Елена Борисовна Мосийчук, которая поблагодарила гостей вечера за успешное сотрудничество и высокие результаты работы, достигнутые в уходящем году. В числе ярких событий года следует отметить прохождение AZIMUT Отель Мурманск сертификации в рамках программы CHINA FRIENDLY, что поспособствовало увеличению туристического потока гостей из Азиатских регионов, а также открытие современного фитнес-центра «Status Club» Мурманск, посещать который могут гости отеля во время своей деловой или туристической поездки.

После небольшой официальной части все гости были приглашены к столу, где их уже ждали фуршетные закуски с блюдами, которые будут представлены на Новогоднем банкете AZIMUT Отель Мурманск. Все гости смогли по-домашнему в дружелюбной атмосфере пообщаться под звуки живой музыки в стиле джаз. В качестве интерактивной части вечера партнерам было предложено принять участие в тематическом квизе и ответить на вопросы ведущей о новогодних традициях, родном городе и конечно же о интересных фактах гостиничного бизнеса. После, по традиции состоялась праздничная лотерея с вручением подарков. В этом году благодаря поддержке отелей AZIMUT Hotels, были разыграны сертификаты на проживание в следующих городах присутствия сети: Астрахань, Уфа, Новосибирск, Кострома, Нижний Новгород. Все сертификаты действительны на протяжении 2018 года и дадут их владельцам отличную возможность посетить интересные города нашей страны, остановившись в уютных и комфортабельных SMART номерах.

Фотоотчет здесь.