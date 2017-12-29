В 2017 году муниципальными образованиями утверждены новые правила благоустройства

29 Декабря 2017 года, 16:23

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – В соответствии с федеральными условиями предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды, по итогам общественных обсуждений 30 муниципальных образований Мурманской области, численность населения которых более тысячи человек, утвердили новые правила благоустройства.

Муниципальные правила благоустройства разработаны (либо откорректированы существующие) в соответствии с методическими рекомендациями Министерства строительства России.

Правила благоустройства – один из важнейших документов, который регулирует поддержание чистоты и порядка в городе или поселке. Во всех развитых странах экологическая ситуация в городах, внешний облик, удобство и доступность окружающей среды являются предметом особого внимания властей, политических партий, СМИ и общества.

Принятие новой редакции правил связано с внесением изменений в федеральное законодательство в отношении распределения полномочий между субъектами, регионами и муниципалитетами. Кроме того, многое изменилось в области благоустройства, в том числе повысились требования к состоянию городской среды. Это отражено в новой редакции правил.

Новые правила определили требования к доступности среды для лиц с ограниченными физическими возможностями. Теперь при новом строительстве заказчик обязан проектировать, строить и устанавливать технические средства и оборудование, которые способствуют передвижению лиц с ограниченными возможностями. Это поручни, пандусы, различные приспособления, ограждения. Доступность сложившейся застройки должны обеспечить собственники или пользователи строений, сооружений, земельных участков.