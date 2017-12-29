Марина Ковтун на 15 месте в медиарейтинге губернаторов в сфере ЖКХ

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ за ноябрь этого года.
Лидерами медиарейтинга стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область) и Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).
Марина Ковтун заняла 15 место, поднявшись на 20 строчек вверх. Ковтун сообщила, что власти Мурманской области намерены сократить использование мазута к 2030 году в результате модернизации системы теплоснабжения. Инвестиционный проект будет реализован совместно с теплоэнергетической компанией Сибири. Также СМИ передавали, что на заседании регионального правительства под руководством Ковтун был рассмотрен вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фонда.