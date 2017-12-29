Что готовят для новогоднего стола пользователи Яндекса

29 Декабря 2017 года, 17:05

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – В последние три дня перед Новым годом люди задают в три раза больше поисковых запросов на кулинарную тематику, чем обычно. Аналитики Яндекса выяснили, какие блюда пользуются в это время наибольшей популярностью.

Судя по рецептам, которые искали 29, 30 и 31 декабря в прошлые годы, в новогоднюю ночь едят в основном салаты. Помимо них популярны тарталетки, холодец и бутерброды, а вот горячие блюда в топ не попали.

В прошлом году за три предпраздничных дня Яндекс ответил почти на семь млн запросов со словом «салат». Если предположить, что каждый такой запрос приводит к приготовлению хотя бы двух-трёх килограммов салата, получится больше 15 тысяч тонн.

В этом году топовыми блюдами стали селедка под шубой, оливье и цезарь. Селёдку под шубой особенно любят в дальневосточных регионах. Запросы про оливье очень разнообразны. Многие ищут не просто рецепт, а [настоящий оливье] или [оригинальный оливье]. Чаще всего его делают с колбасой, но популярны и варианты с языком или креветками.