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Сари
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Главная » НОВОСТИ » В Кандалакше пройдут новогодние гуляния
 
 
 
 
30 Декабря 2017 года, 13:30

В Кандалакше пройдут новогодние гуляния


КАНДАЛАКША/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше 1 января состоятся новогодние гуляния.

В 01:00 начнется музыкальная программа «Новогоднее сегодня настроение» (анимационные новогодние песни), после чего гостей ждет новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки «В ожидании чудес» и поздравление руководства Кандалакшского района и города.

В 01:30 отгремит новогодний салют, после которого состоится музыкальная видеопрограмма «По страницам «Голубого огонька» и новогодняя дискотека.

Новогодние гулянья развернутся на обновленной в 2017 году центральной площади, где уже успешно завершен первый этап масштабной реконструкции в рамках реализации проекта по формированию комфортной городской среды, а также установлены новые светодиодные фонари и нарядная елка.

В 02:00 новогодние гулянья развернутся на площади возле Дворца культуры «Металлург». В 02:25 здесь также поздравление руководства района и Кандалакши, после чего пройдет салют, а также концертная, танцевальная и игровая программы.

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