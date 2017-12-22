Мурманский полицейский приютил «невзрывоопасного» котёнка

30 Декабря 2017 года, 14:10

МУРМАНСК/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ - В конце лета в дежурную часть УМВД России по Мурманску поступило сообщение - в библиотеке на улице Скальная обнаружена бесхозная сумка. Прибывшие туда сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы города стали осматривать место происшествия. Они весьма удивились, когда заметили, что из сумки за ними наблюдают.

Желто-зеленые глаза принадлежали черному коту. В сумке вместе с четверолапым нашли записку, в которой сообщалось: котенку по кличке Зосик 10 месяцев, он привит и стерилизован. Владелица животного объясняла, что аллергия на шерсть вынуждает расстаться с любимцем.

Сообщив по рации в дежурную часть, что подозрительным предметом оказалась всего лишь сумка-переноска с «невзрывоопасным» котенком, полицейские попытались устроить судьбу животного. Никто из очевидцев происшествия не пожелал забрать его себе. Тогда патруль решил временно доставить найденыша в отдел полиции.

Пока находились в пути, информацию по рации сообщили коллегам из батальона. Буквально сразу же на предложение о поиске нового хозяина для кота Зосика откликнулся полицейский первой роты ОБ ППС УМВД России по Мурманску старший сержант полиции Стас Фролов. Приехал, поглядел, взял на руки и принял решение забрать подкидыша себе.

«Взял и не жалею. Он очень умный, воспитанный. Только зову теперь не Зосик, а Беззубик, как моя девушка предложила. Приглядишься к нему, - считает Станислав, - действительно, вылитый дракон из известного диснеевского мультика».