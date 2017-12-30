В Мурманской области подвели итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

30 Декабря 2017 года, 14:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ - Заместитель губернатора Евгений Никора провел совещание в режиме видеоконференцсвязи, посвященное итогам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году в муниципальных образованиях Мурманской области. Общий объем средств по проекту составил 268,13 млн рублей,

По данным на 27 декабря средства федерального и областного бюджетов освоены в полном объеме, работы завершены. Всего в 2017 году благоустроено 70 дворовых территорий, 29 общественных территорий. Обустроено 33 детских и 8 спортивных площадок, отремонтировано 43 тысяч квадратных метров дворовых проездов и 5,7 тысячи квадратных метров тротуаров. Кроме того, обустроены автомобильные парковки на 313 мест, отремонтировано 10 лестниц, 10 пандусов, 1 подпорная стенка, установлено 42 столба освещения и заменено 107 светильников, установлено 285 скамеек, 250 урн, 16 сушилок для белья, 21 вазон, обустроено 7 площадок для ТБО.

Во всех муниципальных образованиях созданы общественные комиссии, рассматривавшие заявки на участие в муниципальных программах, дизайн-проекты. Вовлечение населения стало одним из принципиально новых условий данного приоритетного проекта. Граждане принимали активное трудовое участие в реализации программы.

Региональное правительство по итогам реализации приоритетного проекта в 2017 году поставило перед муниципальными образованиями задачу тщательно проанализировать все возникшие недочеты. В 2018 году особое внимание необходимо уделить устранению недостатков по выполненным работам, вопросам качества выполнения работ, разработки проектной (технической) документации, подготовки конкурсной документации.

В 2018 году планируется участие в программе 35 муниципальных образований региона. Ранее сообщалось, программа по благоустройству в Мурманской области формируется на пять лет.