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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманские власти поздравили жителей города с Новым годом
 
 
 
 
30 Декабря 2017 года, 15:15

Мурманские власти поздравили жителей города с Новым годом


«Дорогие земляки. Примите искренние поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым.

Уходящий год запомнится нам славными достижениями мурманчан, переменами к лучшему. Столица Кольского Заполярья становится более уютной и благоустроенной, продолжаются городские социальные программы, появляются новые места отдыха. Мурманск остается центром многих масштабных региональных и общероссийских мероприятий.

В эти праздничные дни самые главные слова признательности и благодарности вам — мурманчанам, ветеранам столицы Заполярья, благодаря труду, мастерству и таланту которых наш город динамично развивается.

В нашем уверенном движении вперед важно продолжить лучшие традиции, сохранить особенные черты северного характера — дружеское участие, преданность, трудолюбие и душевное тепло.

Уверен, что в новом году мы обязательно воплотим в жизнь самые смелые планы, и 2018-ый запомнится новыми победами и свершениями.

Пусть с первым боем кремлевских курантов в дом войдут счастье и праздничное настроение! Пусть крепнет и хорошеет нашим общим трудом город-герой Мурманск», - говорится в тексте поздравления от имени Андрея Сысоева и Дмитрия Филиппова.

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