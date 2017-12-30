Мурманские власти поздравили жителей города с Новым годом

30 Декабря 2017 года, 15:15

«Дорогие земляки. Примите искренние поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым.

Уходящий год запомнится нам славными достижениями мурманчан, переменами к лучшему. Столица Кольского Заполярья становится более уютной и благоустроенной, продолжаются городские социальные программы, появляются новые места отдыха. Мурманск остается центром многих масштабных региональных и общероссийских мероприятий.

В эти праздничные дни самые главные слова признательности и благодарности вам — мурманчанам, ветеранам столицы Заполярья, благодаря труду, мастерству и таланту которых наш город динамично развивается.

В нашем уверенном движении вперед важно продолжить лучшие традиции, сохранить особенные черты северного характера — дружеское участие, преданность, трудолюбие и душевное тепло.

Уверен, что в новом году мы обязательно воплотим в жизнь самые смелые планы, и 2018-ый запомнится новыми победами и свершениями.

Пусть с первым боем кремлевских курантов в дом войдут счастье и праздничное настроение! Пусть крепнет и хорошеет нашим общим трудом город-герой Мурманск», - говорится в тексте поздравления от имени Андрея Сысоева и Дмитрия Филиппова.