Десятка самых кассовых фильмов 2017 года

31 Декабря 2017 года, 07:00

МИР/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – «Кинопоиск» составил таблицу самых кассовых фильмов кинопроката за 2017 год.

Лидирует по сборам фильм «Красавица и чудовище», ремейк знаменитого диснеевского мультфильма. Принц Адам за грубость и самовлюбленность был превращен в чудовище. Чтобы избавить себя и своих слуг от заклятия, он должен научиться любить до того, как с волшебной розы упадет последний лепесток.

На втором месте – «Форсаж 8». Гонщик Доминик Торетто и его друзья отходят от дел и живут спокойной жизнью. Все меняется, когда появляется преступница Сайфер: она заставляет Доминика похитить сверхценную электромагнитную пушку. Команду гонщиков снова ждут опасные приключения.

Замыкает тройку лидеров мультфильм «Гадкий я-3». Бывший злодей Грю, став отцом семейства, теперь сам ловит преступников. Внезапно новый суперзлодей Бальтазар Брейк похищает ценный бриллиант. Грю и его жена Люси должны помешать коварным планам Бальтазара.

На четвертой строчке – «Человек-паук: Возвращение домой». После встречи с Мстителями юный Питер Паркер старается влиться в команду, однако взрослые наставники рекомендуют пока не рисковать. Но когда появляется новый злодей Стервятник, приходит время доказать, что Человек-паук – уже супергерой.

Пятый по сборам – фильм «Стражи Галактики. Часть 2». Землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), громила Дракс, наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот Ракета стремятся раскрыть важнейшую тайну: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

На шестом месте оказался «Тор: Рагнарёк». Вернувшись в Асгард, Тор обнаруживает, что из-за его брата Локи близок Рагнарёк. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, после чего мир будет уничтожен. С помощью товарища из Мстителей Халка Тор вступает в борьбу с огненным демоном Суртуром.

Седьмым среди самых кассовых фильмов стал «Чудо-женщина». Принцесса Амазонок Диана жила на острове Темискира, огражденном от внешнего мира. Однажды у его берегов терпит крушение американский пилот. Он рассказывает Диане о войне. Амазонка покидает свой дом и отправляется спасать мир от угрозы.

На восьмой строчке – «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится капитан Салазар и его призрачные пираты. Помочь Джеку может только трезубец Посейдона, дарующий обладателю контроль над морями.

Девятое место занял восьмой эпизод культовой саги «Звёздные войны: Последние джедаи». Первый Орден и Сопротивление воюют, Рей пробудила в себе Силу, а Кайло Рен занял высокую позицию в Ордене. Ситуация обострится, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея, вместе с По, Финном и BB-8 приступит к новой миссии.

Завершает десятку кассовых фильмов картина «Оно», снятая по роману Стивена Кинга. В городке Дерри штата Мэн пропадают дети. Семь главных героев сталкиваются со своими величайшими страхами. Они должны сразиться со злобным клоуном Пеннивайзом – древним и жестоким существом из космоса.