Кто такой Дед Мороз?

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Новогодние сюрпризы для клиентов ПАО «ОФК Банк» Новогодние сюрпризы для клиентов ПАО «ОФК Банк»
Пройдите тест и узнайте, какой вы путешественник Пройдите тест и узнайте, какой вы путешественник
Встречаем новогодние праздники вместе с пекарней «Пироговая на Беринга» Встречаем новогодние праздники вместе с пекарней «Пироговая на Беринга»
Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить
 
 

Видеоновости16+

Оленегорский пенсионер зарезал приятеля кухонным ножом
 
 
 
 

Курсы валют 30.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,6739
0,1455
1 USD
Доллар США
57,6002
-0,0289
1 EUR
Евро
68,8668
0,0807
10 NOK
Норвежских крон
70,0664
0,0755
10 SEK
Шведских крон
69,9915
0,0592
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-2°
4.1 м/с
давление 747.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Татьяна Анишкевич
Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

 
 
 
 

Выбор редакции

Режим работы пограничных пунктов Мурманской области в новогодние праздники
28 Декабря 2017, 10:35
Режим работы пограничных пунктов Мурманской области в новогодние праздники
График работы филиалов Кандалакшской ЦРБ в новогодние праздники
28 Декабря 2017, 10:29
График работы филиалов Кандалакшской ЦРБ в новогодние праздники
Как будут работать медучреждения в новогодние каникулы
26 Декабря 2017, 15:55
Как будут работать медучреждения в новогодние каникулы
График выплаты пенсии в новогодние праздники
22 Декабря 2017, 15:00
График выплаты пенсии в новогодние праздники
 
 
 
 

Самое читаемое

Три автомобиля столкнулись на трассе «Кола»
30 Декабря 2017, 12:46
Мурманский полицейский приютил «невзрывоопасного» котёнка
30 Декабря 2017, 14:10
В Кандалакше пройдут новогодние гуляния
30 Декабря 2017, 13:30
Мурманские власти поздравили жителей города с Новым годом
30 Декабря 2017, 15:15
В Мурманской области подвели итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»
30 Декабря 2017, 14:45
График работы горнолыжных комплексов в праздничные дни
30 Декабря 2017, 13:05
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Кто такой Дед Мороз?
 
 
 
 
31 Декабря 2017 года, 09:00

Кто такой Дед Мороз?


РОССИЯ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – Дед Мороз — главный сказочный персонаж на празднике Нового года. Он изображается как старик в шубе, валенках и с длинной белой бородой и посохом в руке, в валенках. Дед Мороз ездит на тройке лошадей, иногда в сопровождении внучки Снегурочки .

Восточные славяне представляли мороз стариком, который ходит по полям и вызывает стуком трескучие морозы. Его образ отразился в пословицах, поговорках и сказках, его зовут Студенец, Трескунец, Морозко. Холодную зиму связывали с будущим хорошим урожаем, поэтому в Святки и Чистый четверг совершали обряд «клика́нья мороза»: его зазывали на трапезу и угощали ритуальной пищей.

В литературную традицию Дед Мороз входит в 1840 году. Тогда был опубликован сборник сказок «Сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского. В истории «Мороз Иванович» впервые давалась литературная трактовка образа Мороза, который прежде был лишь языческим хозяином стужи и холода. Новый образ еще не слишком похож на современный: действия происходят весной, подарков к празднику Мороз не делает, но может наградить за хорошую работу.

Во второй половине XIX века в городской среде России попытались создать «рождественского деда», который дарил бы подарки русским детям, как Николай Угодник на западе. При Александре II упоминаются «старый Рупрехт», святой Николай или «дедушка Николай», но они не прижились. В 1886 году впервые отмечается «Морозко», а к началу XX века уже складывается знакомый образ Деда Мороза.

После революции Дед Мороз и все рождественские традиции подверглись гонениям. В канун 1929 года Рождество было объявлено рабочим днём. А 28 декабря 1935 года Член Президиума ЦИК СССР Павел Постышев предложил организовать для детей празднование Нового Года. Уже 30 декабря прошла первая после «реабилитации» официальная новогодняя ёлка, а в январе 1937 года Дед Мороз со Снегурочкой приветствовали гостей в московском Доме Союзов.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
Десятка самых кассовых фильмов 2017 года
2.
В Мурманской области подвели итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»
3.
Мурманский полицейский приютил «невзрывоопасного» котёнка
4.
В Кандалакше пройдут новогодние гуляния
5.
Три автомобиля столкнулись на трассе «Кола»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1
тел.: +7 (8152) 56-78-90
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта