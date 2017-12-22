Кто такой Дед Мороз?

31 Декабря 2017 года, 09:00

РОССИЯ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – Дед Мороз — главный сказочный персонаж на празднике Нового года. Он изображается как старик в шубе, валенках и с длинной белой бородой и посохом в руке, в валенках. Дед Мороз ездит на тройке лошадей, иногда в сопровождении внучки Снегурочки .

Восточные славяне представляли мороз стариком, который ходит по полям и вызывает стуком трескучие морозы. Его образ отразился в пословицах, поговорках и сказках, его зовут Студенец, Трескунец, Морозко. Холодную зиму связывали с будущим хорошим урожаем, поэтому в Святки и Чистый четверг совершали обряд «клика́нья мороза»: его зазывали на трапезу и угощали ритуальной пищей.

В литературную традицию Дед Мороз входит в 1840 году. Тогда был опубликован сборник сказок «Сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского. В истории «Мороз Иванович» впервые давалась литературная трактовка образа Мороза, который прежде был лишь языческим хозяином стужи и холода. Новый образ еще не слишком похож на современный: действия происходят весной, подарков к празднику Мороз не делает, но может наградить за хорошую работу.

Во второй половине XIX века в городской среде России попытались создать «рождественского деда», который дарил бы подарки русским детям, как Николай Угодник на западе. При Александре II упоминаются «старый Рупрехт», святой Николай или «дедушка Николай», но они не прижились. В 1886 году впервые отмечается «Морозко», а к началу XX века уже складывается знакомый образ Деда Мороза.

После революции Дед Мороз и все рождественские традиции подверглись гонениям. В канун 1929 года Рождество было объявлено рабочим днём. А 28 декабря 1935 года Член Президиума ЦИК СССР Павел Постышев предложил организовать для детей празднование Нового Года. Уже 30 декабря прошла первая после «реабилитации» официальная новогодняя ёлка, а в январе 1937 года Дед Мороз со Снегурочкой приветствовали гостей в московском Доме Союзов.