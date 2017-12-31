Жители Камчатки впервые за семь лет увидят новогоднее обращение Путина

31 Декабря 2017 года, 11:00

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/ 31 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня жители Камчатки впервые за семь лет смогут увидеть поздравление Владимира Путина не в 00:55 1 января, а в 23.55 31 декабря. Ранее это было невозможно в связи с ограниченностью спутникового ресурса. Переход на цифровое вещание это исправил.

«Трансляция федеральных каналов осуществляется по пяти телевизионным дублям. На Камчатке программы выходят в эфир по магаданскому времени — с задержкой на один час. С 2010 года жители Камчатки смотрели новогоднее обращение президента ближе к часу ночи по местному времени. В этом году 31 декабря будут запущены шесть дополнительных дублей. То есть жители Камчатки, как и положено, увидят поздравление за пять минут до полуночи», — цитирует пресс-служба правительства генерального директора ГРТК «Камчатка» Алексея Костылева.