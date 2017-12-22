Когда лучше вызвать такси в Новый год

31 Декабря 2017 года, 13:00

РОССИЯ/ 31 декабря/ БИ-ПОРТ – В канун Нового года и в новогоднюю ночь, как ожидается, стоимость поездок в такси возрастёт. Это будет связано с традиционно высоким спросом.

Специалисты «Яндекс.Такси» рассказали TJ , как повышались цены в ночь на 1 января 2017 года, благодаря чему можно подготовиться к празднику. Не стоит вызывать такси вечером 31 декабря и сразу после боя курантов.

31 декабря — день

Спрос на поездки начинает расти с 15:00 – люди стараются решить перед Новым годом оставшиеся дела, едут за покупками для новогоднего стола. Если выезжать раньше, до 13:00, поездка может стоить дешевле.

31 декабря – вечер

В 20:00 — 20:30 такси начинают активно заказывать люди, которые отмечают праздник вне дома. Кроме того, в это время многие водители завершают работу, чтобы отметить Новый год. Из-за того, что заказов много, а водителей мало, формируется повышающий коэффициент. Если выезжать из дома пораньше, например, в 19:30, то поездка может обойтись дешевле.

1 января – ночь

После боя курантов многие вызывают такси, чтобы поехать на встречу с друзьями и родными или отправляются на прогулку. В это время на линии меньше всего водителей, поэтому и повышающий коэффициент максимальный. К 02:00 коэффициент снижается — на линию выходит больше водителей.

1 января – утро и день

К 05:00 спрос на такси вновь растёт — люди возвращаются домой. С 8:00 до 11:00 на линии, как правило, достаточно водителей и коэффициент приближается к норме. А в 13:00 он вновь увеличивается: многие едут в гости, чтобы продолжить отмечать праздник.

Представители Uber подтвердили, что пик заказов поездок ожидается с 29 по 31 декабря — в эти даты клиенты совершили самое большое число поездок за 2016 год. Компания также наблюдала повышенный спрос 1 января 2017 года, ситуация повторится и в первый день 2018 года.