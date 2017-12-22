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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Режим работы медучреждений Кольского района в праздничные дни
 
 
 
 
31 Декабря 2017 года, 15:00

Режим работы медучреждений Кольского района в праздничные дни


КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 31 декабря/ БИ-ПОРТ – Медицинские учреждения Кольского района меняют режим работы в праздничные дни.

Поликлиника Мурмашей:

2 января

регистратура 09:00-15:00

приём вызовов 09:00-12:00

09:00-12:00, 12:00-15:00 – (обслуживание вызовов на дому) врач общей практики (терапевт), врач-педиатр

09:00-12:00 – стоматологический кабинет

09:00-12:00 – хирургический кабинет

4 января

регистратура 09:00-15:00

приём вызовов 09:00-12:00

09:00-12:00, 12:00-15:00 – (обслуживание вызовов на дому) врач общей практики (терапевт), врач-педиатр

09:00-12:00 – стоматологический кабинет

09:00-12:00 – хирургический кабинет

6 января

регистратура 09:00-15:00

приём вызовов 09:00-12:00

09:00-12:00, 12:00-15:00 – (обслуживание вызовов на дому) врач общей практики (терапевт), врач-педиатр

09:00-12:00 – стоматологический кабинет

09:00-12:00 – хирургический кабинет

Поликлиника Колы:

2 января

регистратура 09:00-15:00

приём вызовов 09:00-12:00

09:00-15.00 – врач общей практики

12:00-15:00 – (обслуживание вызовов на дому) фельдшер

09:00-12:00 – женская консультация

09:00-12:00 – хирургический кабинет

09:00-12:00 – стоматологическое отделение

09:00-12:00 – рентген-кабинет

4 января

регистратура 09:00-15:00

приём вызовов 09:00-12:00

09:00-15:00 – врач общей практики

12:00-15:00 – (обслуживание вызовов на дому) фельдшер

09:00-12:00 – рентген-кабинет

6 января

регистратура 09:00-15:00

приём вызовов 09:00-12:00

09:00-15:00 – врач общей практики

12:00-15:00 – (обслуживание вызовов на дому) фельдшер

09:00-12:00 – женская консультация

09:00-12:00 – хирургический кабинет

09:00-12:00 – стоматологическое отделение

09:00-12:00 – рентген-кабинет

Детская поликлиника Колы:

2 января

регистратура 09:00-14:00

приём вызовов 09:00-12:00

09:00-12:00 – врач-педиатр

12:00-14:00 – обслуживание вызовов на дому

4 января

регистратура 09:00-14:00

приём вызовов 09:00-12:00

09:00-12:00 – врач-педиатр

12:00-14.00 – обслуживание вызовов на дому

6 января

регистратура 09:00-14:00

приём вызовов 09:00-12:00

09:00-12:00 – врач-педиатр

12:00-14:00 – обслуживание вызовов на дому

Другие амбулаторно-поликлинические подразделения ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»:

2 января

09:00-12:00, 12:00-15:00 – врач общей практики, терапевт, фельдшер

4 января

09:00-12:00, 12:00-15:00 – врач общей практики, терапевт, фельдшер

6 января

09:00-12:00, 12:00-15:00 – врач общей практики, терапевт, фельдшер

Приемное отделение, отделение анестезиологии и реанимации, рентген кабинет стационара, отделение скорой медицинской помощи Кольской ЦРБ работают круглосуточно

 

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