Режим работы медучреждений Кольского района в праздничные дни

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 31 декабря/ БИ-ПОРТ – Медицинские учреждения Кольского района меняют режим работы в праздничные дни.
Поликлиника Мурмашей:
2 января
регистратура 09:00-15:00
приём вызовов 09:00-12:00
09:00-12:00, 12:00-15:00 – (обслуживание вызовов на дому) врач общей практики (терапевт), врач-педиатр
09:00-12:00 – стоматологический кабинет
09:00-12:00 – хирургический кабинет
4 января
регистратура 09:00-15:00
приём вызовов 09:00-12:00
09:00-12:00, 12:00-15:00 – (обслуживание вызовов на дому) врач общей практики (терапевт), врач-педиатр
09:00-12:00 – стоматологический кабинет
09:00-12:00 – хирургический кабинет
6 января
регистратура 09:00-15:00
приём вызовов 09:00-12:00
09:00-12:00, 12:00-15:00 – (обслуживание вызовов на дому) врач общей практики (терапевт), врач-педиатр
09:00-12:00 – стоматологический кабинет
09:00-12:00 – хирургический кабинет
Поликлиника Колы:
2 января
регистратура 09:00-15:00
приём вызовов 09:00-12:00
09:00-15.00 – врач общей практики
12:00-15:00 – (обслуживание вызовов на дому) фельдшер
09:00-12:00 – женская консультация
09:00-12:00 – хирургический кабинет
09:00-12:00 – стоматологическое отделение
09:00-12:00 – рентген-кабинет
4 января
регистратура 09:00-15:00
приём вызовов 09:00-12:00
09:00-15:00 – врач общей практики
12:00-15:00 – (обслуживание вызовов на дому) фельдшер
09:00-12:00 – рентген-кабинет
6 января
регистратура 09:00-15:00
приём вызовов 09:00-12:00
09:00-15:00 – врач общей практики
12:00-15:00 – (обслуживание вызовов на дому) фельдшер
09:00-12:00 – женская консультация
09:00-12:00 – хирургический кабинет
09:00-12:00 – стоматологическое отделение
09:00-12:00 – рентген-кабинет
Детская поликлиника Колы:
2 января
регистратура 09:00-14:00
приём вызовов 09:00-12:00
09:00-12:00 – врач-педиатр
12:00-14:00 – обслуживание вызовов на дому
4 января
регистратура 09:00-14:00
приём вызовов 09:00-12:00
09:00-12:00 – врач-педиатр
12:00-14.00 – обслуживание вызовов на дому
6 января
регистратура 09:00-14:00
приём вызовов 09:00-12:00
09:00-12:00 – врач-педиатр
12:00-14:00 – обслуживание вызовов на дому
Другие амбулаторно-поликлинические подразделения ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»:
2 января
09:00-12:00, 12:00-15:00 – врач общей практики, терапевт, фельдшер
4 января
09:00-12:00, 12:00-15:00 – врач общей практики, терапевт, фельдшер
6 января
09:00-12:00, 12:00-15:00 – врач общей практики, терапевт, фельдшер
Приемное отделение, отделение анестезиологии и реанимации, рентген кабинет стационара, отделение скорой медицинской помощи Кольской ЦРБ работают круглосуточно