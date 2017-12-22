Режим работы главных спортивных объектов в праздничные дни

31 Декабря 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 31 декабря/ БИ-ПОРТ – Главные спортивные объекты Мурманска в новогодние праздники меняют свои режимы работы.

Лыжные трассы «Долины уюта» 31 декабря, 3-8 января работают с 10:00 до 14:00, 1 и 2 января – выходные. Открытая спортивная площадка (корт) работает с 3 по 8 января с 13:00 до 20:30, 31 декабря-2 января – выходные. Пользование хоккейным кортом в целях массового катания на коньках осуществляется бесплатно.

Легкоатлетический манеж работает с 3 по 8 января с 09:00 до 22:00. При оплате услуг легкоатлетического манежа услуги парковки на соответствующий период времени предоставляются бесплатно. Парковка для посетителей расположена с торца здания легкоатлетического манежа.

Массовые катания в Ледовом дворце закрыты 31 декабря-2 января, 5 и 7 января. 30 декабря каток открывается в 19:15, последний сеанс в 20:30. 3-4 января каток открывается в 17:30, последний сеанс в 20:00. 6 января первое катание в 17:30, последнее – в 21:00. 8 января каток откроется в 15:00, последний сеанс в 18:45.

Центральный плавательный бассейн 31 декабря работает с 09:15 до 14:30, последний сеанс в 13:45. 3-5 и 8 января прийти на плавание можно в 14:30-22:00, последний сеанс в 21:15. 6 января бассейн работает с 07:45 до 21:15, последний заход в 20:30. 1, 2 и 7 января бассейн не работает.