Музей Кировска приглашает на экскурсии, игры и квесты

31 Декабря 2017 года, 19:03

КИРОВСК/ 31 декабря/ БИ-ПОРТ – В новогодние праздники, с 3 по 7 января, Кировский историко-краеведческий музей предлагает экскурсии по экспозициям: «История освоения Хибин и создания апатитовой промышленности», «Кировск в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», «Природа и экология Хибин».

Кроме того, можно записаться на мероприятия, игры и квесты, рассчитанные на разные возрастные группы: игры «Единая трудовая школа» (7+),«Типография «Кукисвумчоррский рабочий» (14+), «Топонимы Хибин: просто о сложном» (14+); квесты «10 лет без права переписки» на базе выставки «Страна СССР» (18+), «Бездна» (14+), «Тайна геологов» (18+), «Идущий по следу» (9-12) и «Сказок.net: ключи от замкА» по выставке «Этот удивительный и сказочный мир кукол» (7-11).

Подробности на сайте музея. Записаться на экскурсии, мероприятия и игры можно по тел.: 8(81531)5-26-63, 5-26-68.

С 3 по 6 января музей работает с 12:00 до 19:30, 7 января с 11:00 до 17:30. 31 декабря, 1,2 и 8 января – выходные.