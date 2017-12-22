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Главная » НОВОСТИ » Губернатор Марина Ковтун поздравила северян с наступающим Новым годом
 
 
 
 
31 Декабря 2017 года, 21:07

Губернатор Марина Ковтун поздравила северян с наступающим Новым годом


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 декабря/ БИ-ПОРТ - Губернатор Марина Ковтун поздравила земляков-северян с наступающим Новым 2018 годом.

В эти последние часы декабря все мы, так или иначе, оглядываемся назад, чтобы дать уходящему году свою собственную оценку. Критерии этой оценки могут быть разными. Экономист или социолог взглянет на цифры статистики. Политик вспомнит события во власти и обществе. Бизнесмен – удачи и трудности в делах. Журналист – самые громкие заголовки, отметила Марина Ковтун.

«Но в глубине души любой из нас оценит этот год, прежде всего, по тому, каков он был для него самого и его самых близких людей. Для его семьи. Мир, уют и благополучие в доме. Здоровье родителей. Успехи детей. Любовь супругов. Вот что на самом деле важно. Вот что мы вспомним, провожая этот год. Всё это можно назвать одним прекрасным словом – счастье. Мы всегда в Новый год желаем счастья друг другу. А ведь оно, как мозаика, складывается из сотен разнообразных условий – от бытовых до духовных. Никакая власть не в силах подарить людям готовое счастье. Но создать основу для него – достойное качество жизни – наша главная задача, наша работа. Я очень надеюсь, что на протяжении этого года счастье не раз стучалось в вашу дверь. И если в этом есть хоть тысячная доля нашей заслуги – я считаю, что год прожит не зря», – сказала губернатор.

Марина Ковтун пожелала северянам, чтобы наступающий 2018 год принёс в дом радость, подарил здоровье и удачу, надежду и уверенность в завтрашнем дне.

 

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