С 3 января начинает ходить автобус «Лыжня зовет»

МУРМАНСК/ 1 января/ БИ-ПОРТ – С 3 января в выходные и праздничные дни, с 10 января каждую среду начинает движение автобусный маршрут «Лыжня зовет» .
Путь следования маршрута: ул. Радищева (конечная троллейбуса №3) – Statoil-центр АЗС (ул. Рогозерская) – КП-2 спорткомплекса «Снежинка».
В случае ухудшения погодных условий (понижение температуры воздуха до -22С° и ниже, сильный ветер, снегопад, штормовое предупреждение, отсутствие снега) маршрут отменяется.
Окончание работы маршрута 8 апреля 2018 года.