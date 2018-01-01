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01 Января 2018 года, 14:00

Как изменится жизнь россиян с 2018 года


РОССИЯ/ 1 января/ БИ-ПОРТ – В России с 1 января 2018 года вступят в силу несколько новых законов.

С 1 января страховые пенсии у неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%, что выше прогнозного уровня инфляции в 2017 году (2,6%). За счет индексации средний размер пенсии по стране повысится до 14 075 рублей. Кроме того, пенсии пересчитают не с 1 февраля, а с 1 января. 

С нового года получить льготы по налогу на имущество физических лиц, транспортному и земельному налогам станет проще. Теперь гражданам не обязательно передавать налоговым органам документы, подтверждающие право на льготы, достаточно заполнить заявление о предоставлении льготы с указанием реквизитов правоустанавливающего документа.

С 1 января дети, оба родителя которых неизвестны, будут получать социальные пенсии – 10068 рублей. Это касается детей, от которых отказались в роддоме, найденных на улице, подкидышей. Пенсия будет выплачиваться до 18 лет, при поступлении в вуз на очное отделение – до 23 лет.

С 2018 года родители при рождении первого и второго ребенка начнут получать новые ежемесячные адресные выплаты. На них смогут претендовать семьи, подушевой доход в которых меньше, чем полтора прожиточных минимума на ребенка в регионе. Средний размер пособия по стране в 2018 году составит 10,5 тысячи рублей.

В России с 1 января запретят производить и продавать алкогольные напитки с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества. Также будет запрещено перемещать по территории России немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 литров на человека. 

С 1 января иностранные туристы, купившие товары в России, смогут вернуть часть денег по системе tax free. Система предполагает возврат налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе иностранцами товаров, приобретенных в России в организациях розничной торговли. Это 18% от стоимости товара.

С нового года период, в течение которого можно отказаться от страховки, увеличивается с 5 рабочих до 14 календарных дней.

С 1 января 2018 года сведения о коррупционерах, уволенных с государственной службы в связи с утратой доверия, будут на пять лет включаться в специальный реестр . Порядок ведения реестра будет определяться правительством России.

Правительство России расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения: с 1 января в него войдут еще 68 наименований. Некоторые лекарства принципиально меняют систему лечения целого ряда заболеваний.

С 1 января вводятся минимальный и максимальный уровни тарифов на электроэнергию (мощность) с разбивкой по субъектам России. В Мурманской области минимальный тариф составит 264 коп./кВтч, максимальный – 265.

Налоговые ставки с нового года вырастут на многие подакцизные товары. У ряда товаров увеличение произойдет дважды (второй раз с июля). Изменения коснутся в основном табачных изделий и автомобильного топлива.

Сформирован федеральный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

 

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  • Бензин подорожает с 1 января и с 1 июня.Курортный сбор и т.д.и т п. В общем полная оппа!
  • Извиняюсь, не с 1 июня ,а с 1 июля.
  • Не мы строим себе жизнь, а нас строят... Какими глазами смотрят на нас портреты из Священного полка?
 
 
 
 
 
 
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