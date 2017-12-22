Как правильно трезветь?

01 Января 2018 года, 17:00

РОССИЯ/ 1 января/ БИ-ПОРТ – Неизменные спутники сильного похмелья – жажда, головная боль и общая слабость. Когда совсем плохо, лучше обратиться к врачу, советуют РИА Новости, а состояние средней тяжести можно попробовать нейтрализовать в домашних условиях.

Большая часть алкоголя из крови попадает не в желудок, а всасывается через стенки двенадцатиперстной кишки. Вместе с кровью молекулы этанола попадают в воротную вену, идущую в печень. Некоторые молекулы там расщепляются, а остальные продолжают циркулировать по кровеносной системе, пока снова не пройдут через печень, где разложится еще несколько молекул.

Блуждание спирта в крови продолжается, пока его концентрация не опустится до естественного уровня. Всего печень перерабатывает около 90% принятого спирта, остальное выводят почки с мочой, легкие при дыхании и кожа через пот.

При обнаружении этанола печень задействует три основных фермента. Первые два окисляют этанол с образованием ацетальдегида – химически активной молекулы, нарушающей функцию белков. Третий фермент преобразует ацетальдегид в уксусную кислоту, распадающуюся на воду и углекислый газ с выделением энергии. Из всех продуктов распада ацетальдегид отравляет сильнее всего. И чем быстрее он покинет организм, тем скорее наладится самочувствие.

Чем активнее ферменты – чем быстрее расщепляется этанол. Концентрация алкогольдегидрогеназы зависит от пола, веса и возраста человека, но в большей степени от генетики. Отрезвление в любом случае требует времени, а значит, готовиться к похмелью можно и нужно заранее.

Учитывая, что ацетальдегид крайне агрессивен, логично его связать с каким-то посторонним веществом. На помощь придет обычный активированный уголь (таблетка на 10 килограммов массы тела). Его можно выпить и перед праздником — это значительно облегчит утреннее состояние. Сгодятся и другие сорбенты, например энтеросгель, овсяная каша, рис.

Главный удар принимает печень, поэтому стоит ее разгрузить. Нужно чаще пить чистую воду, чтобы алкоголь покидал организм с мочой. Теплый душ ускорит выведение этанола и ацетальдегида через пот. С той же задачей справится пробежка или активная зарядка, если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, от двигательной активности лучше воздержаться.

Кислота замедлит образование ацетальдегида, а значит, ограничит его накопление в организме. Ее много в цитрусовых. Лучше брать необработанные фрукты, поскольку в них больше полезных компонентов.

Не стоит пить натощак, поскольку из пищеварительной системы алкоголь попадает в кровь быстро. Плотная закуска тормозит процесс в три-четыре раза. Однако следует учесть, что печень и так активно работает, не стоит ее перегружать, тем более жирной пищей. Подойдут легкие супы, каши, белую рыбу, пюре из овощей и т.д. Алкоголь нарушает натриево-калиевый баланс в организме, поэтому стоит есть на богатые калием элементы, например, бананы или картофель.

«Справиться с похмельем надежнее всего путем опохмела. Через 10-12 часов после обильных возлияний можно выпить 50-70 граммов крепкого алкоголя, если пили его, либо эквивалентную дозу другого напитка. Поскольку активность одних ферментов стимулирует другие, повторный прием активирует весь обменный каскад, и токсичный ацетальдегид быстрее окислится до безопасных молекул. Однако этот совет не подходит регулярно употребляющим лицам, тем более алкоголикам «, — рассказывает Алексей Буеверов, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Если после завтрака, сорбентов и душа лучше не стало, следует обратиться к лекарствам. Не стоит принимать таблетки, содержащие парацетамол. Его избыток запускает процесс его разложения в печени, в результате образуются токсичные вещества. Алкоголь как раз стимулирует ферменты, отвечающие за этот метаболизм. Лучше выпить аспирин, причем шипучий подействует быстрее.