Календарь праздничных и памятных дат на январь 2018 года

1 – Новый год.

Отмечается во многих государствах мира в соответствии с принятым календарём в момент перехода последнего дня года в первый день следующего года.

До христианства началом нового года считали мартовский день весеннего равноденствия, поскольку именно в марте приступали к первым работам в поле. Начало года с 1 января первоначально установил в 46г. до нашей эры римский император Юлий Цезарь. Новый календарь, получивший название юлианского, в отличие от прежнего, имел не 10, а 12 месяцев, в нем четные месяцы имели по 30 дней, а нечетные – по 31. Вместе с изменением календаря изменилась и дата празднования Нового года – она была перенесена с первого дня марта, на первый день января. В Древнем Риме этот день был посвящён Янусу – богу выбора, дверей и всех начал. Месяц январь и получил свое название в честь бога Януса, которого изображали с двумя лицами: одно смотрело вперед, а другое – назад.

На Руси после крещения летоисчисление вели с марта, или со дня святой Пасхи. В 1492г. Иван III своим указом перенес празднование с 1 марта на 1 сентября. В этот день каждый мог прийти в Кремль и подать жалобу царю. Традиция празднования и принятое летоисчисление «От сотворения мира» просуществовали более двух веков вплоть до 1700г. Празднование Нового года 1 января в России установлен Указом Петра I «О праздновании Нового года» от 20.12.1699г. Указом предписывалось производить счисление лет не «от сотворения мира», а от Рождества Христова, а «новолетие» начинать не с 1 сентября, а с 1 января. В день 1 января, по старому летоисчислению, исполнялось 4 месяца 7208 года, а по введенному новому летоисчислению наступал 1700-й год. В соответствии с правительственными предписаниями празднование Нового года должно было происходить с 1 по 7 января.

В СССР праздник Новый год был официально отменен в 1929г., с 23.12.1947г. возвращен и вновь объявлен нерабочим днем с 1949г.

1-6, 8 – Новогодние праздники. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ – нерабочие праздничные дни.

1 – День Ильи Муромца – былинного богатыря, считающегося избавителем Киева от татарского Калин-царя.

Илья Муромец вместе с Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем – стражи Руси, символы могущества нашего Отечества. Считается, что прототипом былинного богатыря был преподобный Илия Печерский, живший во времена Владимира Мономаха. В этот день полагалось поклониться родной земле и вспомнить славные подвиги народных героев – защитников Отечества.

В наши дни Илья Муромец считается покровителем Российских ракетных войск стратегического назначения и Пограничной службы России.

1 – Всемирный день мира (World Day of Peace).

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17.12.1969г.

Праздник романо-католической церкви, первоначально 1 января был объявлен Днем всемирных молитв о мире римским папой Павлом VI 08.12.1967г. 1 января католическая церковь отмечает Торжество Пресвятой Богородицы – праздник, посвященный Деве Марии. Общий лозунг Всемирного дня мира: «Прости, и ты обретешь мир».

1 – День общественного достояния (Public Domain Day), международный праздник. Согласно законодательству многих стран, в первый день каждого нового года в общественное достояние переходят произведения, срок действия авторских прав на которые истекает к этой дате. C 01.01.2010г. на сайте Дня общественного достояния публикуются списки авторов, чьи работы переходят в общественное достояние в наступающем году. Первые упоминания о празднике относятся к 2004г., проводится в некоторых странах Европы.

4 – Международный день Брайля (Всемирный день Брайля, World Braille Day). Отмечается в день рождения Луи Брайля (1809-1852), французского тифлопедагога, создавшего рельефно-точечный шрифт для незрячих.

4 – День Ньютона.

Отмечается в день рождения знаменитого английского ученого.

6 – Православный праздник Рождественский сочельник, канун Рождества.

Последний день Рождественского поста.

В народном календаре – «коляды».

7 – Рождество Христово – государственный и православный праздник в России. Отмечается по юлианскому календарю поместными православными церквями – Русской, Грузинской, Сербской и Иерасулимской. На Руси праздник Рождества стал официальным торжеством с крещения князя Владимира в конце X века.

В других сферах жизни России используется григорианский календарь, введенный декретом Совнаркома в 1918г.

Отменен в РСФСР в 1929г. В РФ – нерабочий праздничный день, объявлен постановлением Верховного Совета РСФСР от 27.12.1990г. «Об объявлении 7 января (Рождества Христова) нерабочим днём».

После Рождества наступают святки – 12 дней, в течение которых отмечается праздник.

8 – День детского кино.

Отмечается с 1998г. по инициативе Московского детского фонда. В конце 1890-х годов Москве, в бывших Верхних торговых рядах (ныне ГУМ), открылся первый стационарный "Электрический театр", в котором прошел первый в России показ кинопрограммы для детей. Демонстрировались фильмы "Дети пляшут", "Дети плачут", "Игра в мяч", "Конно-железная дорога в Москве" и хроника из жизни царской фамилии.

8 – День компьютерного набора (Typing Day), иногда называемый Всемирным или Международным днем компьютерного набора.

Впервые проводился в Малайзии в 2011г.

8 – Собор Пресвятой Богородицы – православный праздник.

Отмечается на следующий день после Рождества Христова.

10 – День открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

10.01.1946г. в Лондоне начала работу первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Учреждена в 1945г. в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Примечательно, что эта дата совпадает с 26-й годовщиной образования Лиги Наций, которая была основана 10.01.1920г. и распущена 18.04.1946. Ее активы и обязательства были переданы в ООН.

День Организации Объединенных Наций отмечается ежегодно 24 октября.

11 – День заповедников и национальных парков.

Отмечается в России с 1997г. по инициативе экологических организаций – Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы.

11.01.1917г. решением правительства в России был образован первый государственный заповедник – Баргузинский. Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале. Сегодня является составной частью объекта Всемирного природного наследия "Озеро Байкал" вместе с остальными заповедниками и национальными парками, входящими в «заповедное ожерелье» (Баргузинский, Байкальский, Байкало-Ленский заповедники, Забайкальский национальный парк).

11 – Международный день «спасибо» (International Thank You Day).

Неофициальный, впервые праздновался в 1994г. Отмечается во многих странах мира.

11 – На широте Мурманска заканчивается Полярная ночь.

12 – День работника прокуратуры РФ.

Установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 1329 «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации» от 29.12.1995г.

12.01.1722г. Петр I издал указ, которым устанавливал: «Быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору», – и определил суть стоящих перед ними задач: «Сей чин яко око наше и стряпчий о делах государственных».

13 – День российской печати.

Установлен постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР «О Дне российской печати» от 28.12.1991г.

13.01. (01 - ст.ст.) 1703г. в Москве вышел третий сохранившийся номер первой российской газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах» (постоянного названия у газеты не имелось). Указ о выпуске газеты Петр I подписал 27.12.1702г., первый номер вышел 02.01.1703г., «Ведомости» выпускались по 1727г.

С 1917 по 1991гг. День советской печати отмечался 5 мая – по дню выхода в свет первого номера газеты «Правда».

14 – Старый Новый год (Васильев день).

Новый год по юлианскому (старому) календарю, отмененному декретом ВЦИК в 1918г., отмечается в ночь с 13 на 14 января. Русская православная церковь не перешла на григорианский календарь, оставшись на юлианском. В результате все церковные праздники сдвинулись на две недели.

В русской народной традиции празднование Нового года было тесно связано с днем памяти святого Василия Великого (праздник носил название Васильев день).

14 – День создания трубопроводных войск России – специальных войск Вооруженных сил (ВС) РФ.

Входят в состав Тыла ВС РФ (Управления ракетного топлива и горючего Министерства обороны РФ) и не имеют аналогов в иностранных армиях.

22.11.1951г. Председатель Совета Министров СССР И.В. Сталин подписал постановление об изготовлении опытного образца трубопровода нового поколения. Военному министерству СССР и Миннефтепрому было поручено провести совместные испытания трубопровода в полевых условиях. 14.01.1953г. маршал СССР А.М. Василевский подписал директиву о формировании первого отдельного батальона перекачки горючего.

15 – День образования Следственного комитета РФ.

15.01.2011г. вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации», подписанный Президентом РФ Д.А.Медведевым 28.12.2010г.

Впервые отделить следственное ведомство от других государственных структур решил Петр I. В 1713г. в России появились первые специализированные следственные органы – майорские следственные канцелярии, которые подчинялись непосредственно Петру I и разбирали дела о наиболее опасных деяниях.

16 – День ледовара.

Профессиональный праздник заливщиков льда – и профессионалов, работающих на больших ледовых аренах, и любителей, заливающих катки во дворах для детей. 16.01.1901г. родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления льда на катках (до изобретения это делалось вручную).

16 – Всемирный день «The Beatles».

Отмечается по решению ЮНЕСКО с 2001г.

16.01.1957г. в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», где начали свой путь к славе молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон, несколько лет спустя к ним присоединился Ринго Старр. 16.01.1964г. журнал «Cashbox» присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде.

17 – День детских изобретений.

Отмечается в годовщину рождения (1706) Бенджамина Франклина – американского государственного деятеля, ученого, дипломата, журналиста, талантливого изобретателя. Одним из первых его изобретений, которое он сделал в 12 лет, считаются ласты для плавания. Во взрослом возрасте Франклин установил, что порох можно взрывать электрической искрой и придумал качающееся кресло.

18 – День рождения детского телевидения в России.

Отмечается в день создания Главной редакции программ для детей Центрального телевидения в 1963г.

Наиболее успешными проектами ЦТ в СССР стали киновыпуск «Ералаш», программы «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши».

18 – Православный праздник Крещенский сочельник.

19 – Православный праздник Крещение Господне. Богоявление.

20 – День пингвина (Penguin Awareness Day), неофициальный экологический праздник, посвященный одной из самых необычных птиц в мире.

Инициаторы проведения Дня пингвина неизвестны, тем не менее, праздник популярен в интернете.

Далеко не все виды пингвинов живут в Антарктиде, пингвинов можно повстречать в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Чили, Перу, на Галапагосских и Фолклендских островах.

21 – День инженерных войск, памятный день в Вооруженных Силах РФ.

Установлен Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 18.09.1996г.

21.01.1701г. Петр I подписал указ о создании в Москве «Школы пушкарского приказа», в которой готовили офицеров артиллерии и военных инженеров.

21 – День аспиранта.

Неофициальный, отмечается в профессиональной среде с 2008г.

Приурочен к утверждению «Положения о научных работниках вузов» и «Инструкции о порядке подготовки научных работников при научно-исследовательских институтах и вузах по прикладным, точным и естественным наукам» Совнаркома РСФСР от 21.01.1925г. Документы регламентировали деятельность и квалификацию аспирантов, заложили основы системы подготовки научных кадров в стране.

21 – Международный день зимних видов спорта или Международный день снега (World Snow Day).

Учрежден Международной федерацией лыжного спорта (FIS) и проводится с 2012г. в предпоследнее воскресенье месяца.

21 – Международный день объятий (International Hug Day).

Неофициальный, родился в 1970-е гг. студенческой среде, затем распространился по всему миру.

В этот день юноши и девушки заключают в объятия друг друга безо всякой интимной подоплёки. По своеобразному поверью, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.

По другим версиям, отмечается 3 февраля и 4 декабря.

21 – Всемирный день религии (World Religion Day).

Проводится по инициативе ООН в третье воскресенье месяца.

Учрежден в США в 1950г. с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия – это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора.

22 – День образования авиации противовоздушной обороны как рода войск.

Объявлен годовым праздником авиации ПВО приказом главнокомандующего Войсками ПВО В.А. Прудникова от 25.19.1996г.

22.01.1942г. был издан приказ наркома обороны СССР о завершении формирования 6-го истребительного корпуса авиации ПВО.

23 – День почерка или День ручного письма (National Handwriting Day).

Учрежден по инициативе Ассоциации производителей пишущих принадлежностей (WIMA) и отмечается в годовщину рождения американского государственного деятеля Джона Хэнкока, который первым поставил свою подпись под Декларацией независимости США. Подпись Хэнкока была крупной и размашистой.

24 – Международный день эскимо.

Именно в этот день в 1922г. владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

24 – Совнарком РСФСР принял Декрет о введении в Российской Республике западноевропейского календаря (1918). Гражданам республики предписывалось «считать первый день после 31 января 1918 года не 1, а 14 февраля».

25 – Памятная дата России – День российского студенчества (Татьянин день). Установлен Федеральным законом N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13.03.1995г. и Указом Президента РФ В.В.Путина № 76 «О Дне российского студенчества» от 25.01.2005г.

В этот день великомученицы Татианы в 1755г. указом Императрицы России Елизаветы Петровны был учрежден Московский университет.

Первоначально – День основания Московского университета. Позже, в соответствии с Указом Николая I, праздновалось подписание акта о его учреждении. Так появился студенческий праздник – День студентов, с которого начинались студенческие каникулы.

25 – День штурмана ВМФ РФ.

Установлен приказом Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота Ф.Н. Громова № 253 от 15.07.1996г. «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности».

25.01.1701г. указом Петра I в Москве была создана Школа математических и навигацких наук: "Быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учению".

Ранее праздновался в день весеннего (21 марта) и день осеннего (23 сентября) равноденствий.

26 – Международный день таможенника (International Customs Day).

Установлен в 1983г. 26.01.1953г. в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994г. получившего свое нынешнее название – Всемирная таможенная организация (ВТАО).

День таможенника Российской Федерации отмечается 25 октября.

27 – День воинской славы России: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944).

Ранее – «День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)». Официально отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.031995г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».

Название памятного Дня дважды корректировалось по инициативе Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Сначала – Федеральным законом № 295-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» от 02.11.2013г.: «День воинской славы России: День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944)». В современном наименовании – с ноября 2014г.

27 – Международный день памяти жертв холокоста (International Holocaust Remembrance Day).

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 01.11.2005г. в память жертв нацистского террора в годы Второй мировой войны.

27.01.1945г. советскими войсками были освобождены узники концентрационного фашистского лагеря Освенцим.

28 – Традиционный городской праздник в Мурманске в честь окончания Полярной ночи и возвращения дневного светила «Здравствуй, солнце!».

Решение о ежегодном проведении праздника принял исполком Мурманского городского Совета депутатов трудящихся 17.01.1969г., в этом же году – 26 января – он был проведен впервые. Программа праздника включала соревнования по лыжам, показательные прыжки парашютистов, выступления фигуристов и карнавал на льду, массовое купание моржей и торжественный ритуал встречи Солнца с песнями, плясками, хороводами.

28 – Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day). Установлен 26.04.2006г. комитетом министров Совета Европы.

28.01.1981г. была открыта к подписанию Конвенция Совета Европы от «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных».

В некоторых странах – День конфиденциальности.

28 – Международный день БЕЗ Интернета (International Internet-Free Day).

Проводится в последнее воскресенье месяца.

Организаторы праздника – энтузиасты по всему миру, проводящие свои идеи через онлайновое сообщество «Do Be».

28 – Всемирный день помощи больным лепрой (проказой).

Учрежден в 1953 г. по инициативе Рауля Фоллеро, посвятившим свою жизнь борьбе с болезнью Хансена – проказой.

Проводится в последнее воскресенье месяца, ранее – 30 января.

29 – Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны.

Отмечается во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации, основной целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны.

Делийская декларация была принята 29.01.1985г. в столице Индии Нью-Дели на совещании глав государств и правительств нескольких стран – Индии, Греции, Мексики, Аргентины, Танзании и Швеции, которые стали первыми странами, подписавшими этот документ.

30 – День Деда Мороза и Снегурочки, народный праздник.

По сказаниям, Мороз был женат на Снежной Царице, дочери Мары и Кощея. У Мороза и Снежной Царицы была красавица-дочь – Снегурочка. День Деда Мороза и Снегурки был символичным окончанием зимы, за ним шла широкая и щедрая Масленица.

31 – Международный день ювелира, неофициальный.

На территории современной России первые упоминания о ювелирном искусстве относятся к временам зарождения Киевской Руси и Владимиро-Суздальского княжества.

31 – День рождения русской водки, неофициальный.

31.01.1865г. в Петербурге Д.И. Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию – «О соединении спирта с водою».





