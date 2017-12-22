Командующий Северным флотом поздравил экипажи кораблей и судов обеспечения, встретивших Новый год в дальних походах

02 Января 2018 года, 10:10

РОССИЯ/ 2 января/ БИ-ПОРТ - Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил экипажи боевых кораблей и судов обеспечения, которые встретили Новый 2018 год в дальних походах. Он поблагодарил моряков-североморцев за вклад в укрепление обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности, пожелал военнослужащим и их близким здоровья и благополучия.

«Новый 2018 год для воинских коллективов Северного флота будет насыщен различными мероприятиями боевой подготовки, межвидовыми, тактическими и специальными учениями, дальними походами, конкурсами и состязаниями», - сказал Евменов.

В Средиземном море новый год встретил экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский». Ряд судов специального назначения выполняют поставленные задачи в Атлантическом океане.

К празднику североморцы подготовились заранее, в кают-компаниях и столовых установили новогодние ёлки, отрепетировали театрализованные представления и самодеятельные концерты с участием Деда Мороза. В новогоднюю ночь морякам были вручены подарки, заблаговременно переданные родными и близкими.