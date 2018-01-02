Десять лет назад появилось звание «Ветеран труда Мурманской области»

02 Января 2018 года, 11:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 января/ БИ-ПОРТ – Десять лет назад законом Мурманской области было установлено звание «Ветеран труда Мурманской области». С 1 января 2008 года это звание получили 45720 жителей Кольского края. На меры социальной поддержки ветеранам труда из бюджета Мурманской области было направлено свыше 400,7 млн рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве социального развития.

Ветеранам труда Мурманской области, являющимся пенсионерами, предоставляются различные меры социальной поддержки. В частности, ежегодная единовременная денежная выплата ко Дню Мурманской области, компенсация в размере 50% расходов на оплату стоимости проезда один раз в два года к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации, единовременное пособие при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области. Лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Мурманской области», выдаются удостоверение и нагрудный знак ветерана труда Мурманской области.