2018 год объявлен в МЧС России Годом культуры безопасности

02 Января 2018 года, 12:00

РОССИЯ/ 2 января/ БИ-ПОРТ - МЧС России объявило 2018 год Годом культуры безопасности. Проведение комплекса мероприятий, предусмотренных в новом году, направлено на повышение культуры безопасности в различных сферах деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения, придание нового импульса развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В рамках Года культуры безопасности в 2018 году по всей стране пройдут информационно-профилактические мероприятия, дни открытых дверей и уроки безопасности, к участию в которых будут привлечены самые широкие слои населения, представители органов государственной власти, бизнеса и других референтных групп.

В Мурманске откроет Год культуры безопасности профилактическое занятие в музейно-выставочном центре «Галерея безопасности Мурманской области». Мероприятие состоится 3 января для воспитанников Центра детского и юношеского туризма г. Мурманска и учащихся СОШ №44.