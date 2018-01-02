Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Мурманской области. Детально

02 Января 2018 года, 12:53

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области с 1 июля произойдёт плановое повышение стоимости услуг на жилищно-коммунальные услуги. Как ранее сообщал «Би-порт», в соответствии с постановлением областного правительства, рост совокупной платы граждан за ЖКУ ограничен 5,5%.

Согласно подсчетам Комитета по тарифному регулированию Мурманской области, цена за отопление не будет меняться для многих жителей региона. Прежде всего, это касается тех, для кого уже сейчас тариф на тепловую энергию установлен на уровне 3400 рублей за гигакалорию и выше. Тарифы на холодную воду и водоотведение также ограничены верхней планкой в размере 40 рублей за один кубометр. Таким образом, для тех жителей, которые платят за один кубометр холодной воды и водоотведения 40 рублей и более, тариф в квитанции с 1 июля 2018 года не увеличится. Не вырастут в 2018 году и тарифы на газ. Тариф на электроэнергию вырастет в пределах 1%. С 1 июля он вырастет на 3 копейки и составит: для домов с газовыми плитами 2,68 рубля за киловатт-час, а с электроплитами – 1,892 рубля.

По предварительным расчетам, ожидаемый рост совокупной платы граждан в среднем по Мурманской области сложится ниже федеральных параметров и составит не более 2,4%.