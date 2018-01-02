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02 Января 2018 года, 12:53

Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Мурманской области. Детально


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области с 1 июля произойдёт плановое повышение стоимости услуг на жилищно-коммунальные услуги. Как ранее сообщал «Би-порт», в соответствии с постановлением областного правительства, рост совокупной платы граждан за ЖКУ ограничен 5,5%.

Согласно подсчетам Комитета по тарифному регулированию Мурманской области, цена за отопление не будет меняться для многих жителей региона. Прежде всего, это касается тех, для кого уже сейчас тариф на тепловую энергию установлен на уровне 3400 рублей за гигакалорию и выше. Тарифы на холодную воду и водоотведение также ограничены верхней планкой в размере 40 рублей за один кубометр. Таким образом, для тех жителей, которые платят за один кубометр холодной воды и водоотведения 40 рублей и более, тариф в квитанции с 1 июля 2018 года не увеличится. Не вырастут в 2018 году и тарифы на газ. Тариф на электроэнергию вырастет в пределах 1%. С 1 июля он вырастет на 3 копейки и составит: для домов с газовыми плитами 2,68 рубля за киловатт-час, а с электроплитами – 1,892 рубля.

По предварительным расчетам, ожидаемый рост совокупной платы граждан в среднем по Мурманской области сложится ниже федеральных параметров и составит не более 2,4%.

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    array(3) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35702" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209773.html" ["comment"]=> string(329) "Лучше бы детально расписали, почему в разных городах РФ разные тарифы и нормативы. Ни в одной стране мира нет ОДН, содержание и ремонт, и оплаты отопления летом, только по счетчикам." ["date"]=> string(19) "2018-01-02 15:30:09" ["autor"]=> string(12) "аноним" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "217.118.78.85" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73314165" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35708" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209773.html" ["comment"]=> string(288) "Не хотите платить лето , будете платить зимой на 100проц. Больше. Да и за кап . Ремонт надо платить, а то Вороны крыши клюют до дыр. ........ Из чего эти крыши делают? " ["date"]=> string(19) "2018-01-02 19:55:01" ["autor"]=> string(8) "Гном" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "5.142.214.95" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73318850" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35711" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209773.html" ["comment"]=> string(335) "Оплата должна быть строго по счетчикам, но в наших МКД нет возможности установки таковых, т.к. трубы встроены в стены. В СССР и даже при Ельцине не платили летом, это ноу-хау изобрел ВВП." ["date"]=> string(19) "2018-01-02 20:00:31" ["autor"]=> string(12) "аноним" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "217.118.78.82" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73318936" } }
  • Лучше бы детально расписали, почему в разных городах РФ разные тарифы и нормативы. Ни в одной стране мира нет ОДН, содержание и ремонт, и оплаты отопления летом, только по счетчикам.
  • Не хотите платить лето , будете платить зимой на 100проц. Больше. Да и за кап . Ремонт надо платить, а то Вороны крыши клюют до дыр. ........ Из чего эти крыши делают?
  • Оплата должна быть строго по счетчикам, но в наших МКД нет возможности установки таковых, т.к. трубы встроены в стены. В СССР и даже при Ельцине не платили летом, это ноу-хау изобрел ВВП.
 
 
 
 
 
 
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