Денежное довольствие военнослужащих и военные пенсии будут ежегодно индексироваться

03 Января 2018 года, 11:00

РОССИЯ/ 3 января/ БИ-ПОРТ - С 1 января 2018 года денежное довольствие военнослужащих и военные пенсии проиндексированы на 4 процента. Соответствующие нормативно-правовые документы и бюджетные средства были подготовлены заблаговременно. Очередная индексация запланирована на 1 октября 2019 года и 1 октября 2020 года. Каждый раз величина индексации составит 4 процента. На указанные цели предусмотрено финансирование в размере 81,8 млрд рублей.

В ВС РФ с 1 января 2018 года лейтенант, командир взвода, будет получать в месяц в среднем 66,1 тысячу рублей, что примерно на 2,5 тысяч рублей больше уровня его ежемесячного денежного довольствия в 2017 году.

Для офицера уровня командира батальона в звании подполковник прибавка составит примерно 3,4 тысячи рублей (вместо 85,3 тысяч 88,7 тысяч).

Рост пенсий для офицеров уровня командир батальона (подполковник) составит 947 рублей, 1932 рубля и 2956 рублей в 2018, 2019 и 2020 годах соответственно.