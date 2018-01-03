Путин рассказал об особенностях своей работы

03 Января 2018 года, 11:53

РОССИЯ/ 3 января/ БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин рассказал, что частью его работы является необходимость присутствовать на месте событий.

Глава государства принял участие в юбилейной программе «Время» Первого канала. Во время телеэфира ведущие отметили, что Путин не так часто посещает Останкино, и вспомнили, что глава государства приезжал к телецентру во время пожара в 2005 году.

«То, о чем вы сказали – быть на месте событий – это часть моей работы, естественная часть, поэтому ничего здесь необычного нет», — сообщил Путин.

В апреле 2005 года в телецентре Останкино в кабельном коллекторе помещения АСК-3 возник пожар. Ему была присвоена повышенная третья категория сложности по пятибалльной шкале. Площадь возгорания составила примерно 200 квадратных метров, в результате в телецентре полностью выгорела одна из студий. Через полтора часа пожар был потушен.

Вечером этого дня неожиданно к телецентру приехал Путин. Он отправился к «Останкино» прямо из аэропорта, вернувшись из Ганновера. Президент задал несколько вопросов пожарным и спасателям, поинтересовался ходом тушения пожара и эвакуацией, после чего сел в машину и уехал, пишет РИА Новости.

Фото: © Михаил Климентьев/ТАСС