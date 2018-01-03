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03 Января 2018 года, 11:53

Путин рассказал об особенностях своей работы


РОССИЯ/ 3 января/ БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин рассказал, что частью его работы является необходимость присутствовать на месте событий.

Глава государства принял участие в юбилейной программе «Время» Первого канала. Во время телеэфира ведущие отметили, что Путин не так часто посещает Останкино, и вспомнили, что глава государства приезжал к телецентру во время пожара в 2005 году.

«То, о чем вы сказали – быть на месте событий – это часть моей работы, естественная часть, поэтому ничего здесь необычного нет», — сообщил Путин.

В апреле 2005 года в телецентре Останкино в кабельном коллекторе помещения АСК-3 возник пожар. Ему была присвоена повышенная третья категория сложности по пятибалльной шкале. Площадь возгорания составила примерно 200 квадратных метров, в результате в телецентре полностью выгорела одна из студий. Через полтора часа пожар был потушен.

Вечером этого дня неожиданно к телецентру приехал Путин. Он отправился к «Останкино» прямо из аэропорта, вернувшись из Ганновера. Президент задал несколько вопросов пожарным и спасателям, поинтересовался ходом тушения пожара и эвакуацией, после чего сел в машину и уехал, пишет РИА Новости.

Фото: © Михаил Климентьев/ТАСС

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  • Телевидение - пережиток прошлого, интернет - будущее.
  • По факту, интернет не замещает телевидение, а дополняет оное.
  • Там смотреть нечего.
  • Тут тоже.
  • И.В. Сталин работал иначе: мало где был, но порядок был железный, и цены падали...
  • Причем Би-порт? Мыслить нужно более масштабнее: оказание всех госуслуг онлайн, платежи онлайн, электронная медкарта и т.д. Разве телевизор способен оказать такие услуги? Нет, он просто зомбирует наш народ: потерпите, лет через...будет лучше.
  • Именно поэтому самое качественное жилье - сталинки. Сколько домов построено в Мурманске при Путине? Нуль.
  • Я не про Би-порт, конечно, а в целом за тырнет. Про платежи - это вы абсолютно верно заметили. Про зомбирование неверно. Ну.., не до логического конца, во всяком случае.
  • Телевидение финансируется РПЦ... Внимательно смотрите на экран, Вы нам верите?...
  • А какое именно? Царьград? На нём наш рукопожатный котоолигарх выступает! Кстати, Василий - прикольный ник и ава! -)
  • Не богоХульствуй, Внимательно смотрите на экран, Вы нам верите?...
  • Я сам себе не верю, Василий...
  • https://www.youtube.com/watch?v=wPxeSylOK7U
 
 
 
 
 
 
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