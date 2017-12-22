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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Кандалакшане встретили Новый год на благоустроенной центральной площади
 
 
 
 
03 Января 2018 года, 13:26

Кандалакшане встретили Новый год на благоустроенной центральной площади


КАНДАЛАКША/ 3 января/ БИ-ПОРТ - В Кандалакше в новогоднюю ночь работали сразу две сценические площадки, где были организованы массовые гулянья – в центральной части и в микрорайоне Нива-3. Благодаря тому, что в 2017 году здесь был успешно завершен первый этап капитальной реконструкции центральной площади, празднование Нового года было особенным.

«Реконструкция была осуществлена в рамках участия Кандалакши в реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. Каждый житель, который побывал на площади в новогоднюю ночь, смог оценить и увидеть своими глазами итоги этой работы», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Также праздничные мероприятия состоялись и в поселке металлургов – микрорайоне Нива-3. В 2018 году здесь также планируется воплотить в жизнь ряд проектов, направленных на улучшение внешнего облика микрорайона.

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