Владимир Королёв рассказал, чем будет заниматься флот в 2018 году

03 Января 2018 года, 14:00

РОССИЯ/ 3 января/ БИ-ПОРТ - Деятельность Главного командования ВМФ России в ближайшей перспективе будет выражаться в целенаправленной работе по дальнейшему развитию Военно-Морского Флота, которое спланировано в рамках реализации государственной программы вооружения на 2018-2027 годы. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России Владимир Королёв. По его словам, определены и основные направления этого развития.

«Это — поддержание на заданном уровне боевого потенциала морских стратегических ядерных сил за счет строительства ракетных подводных лодок типа «Борей-А» и «Борей-Б», а также развитие боевого потенциала морских сил общего назначения путем строительства кораблей океанской, дальней и ближней морских зон, модернизации кораблей, имеющих большой модернизационный потенциал, поставок современных летательных аппаратов в состав морской авиации и береговых ракетных комплексов в состав береговых войск ВМФ», - сообщил в своем выступлении перед координационным советом ветеранских организаций ВМФ Главком ВМФ России Адмирал Владимир Королёв.

Одним из важнейших направлений работы Главного командования ВМФ станет формирование группировок стратегического неядерного сдерживания в составе кораблей носителей высокоточного оружия большой дальности, а также совершенствование системы базирования и обеспечение сбалансированных поставок вооружения и боеприпасов.