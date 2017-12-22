В Полярных Зорях остановилась электрокотельная

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Календарь праздничных и памятных дат на январь 2018 года Календарь праздничных и памятных дат на январь 2018 года
Пройдите тест и узнайте, какой вы путешественник Пройдите тест и узнайте, какой вы путешественник
Встречаем новогодние праздники вместе с пекарней «Пироговая на Беринга» Встречаем новогодние праздники вместе с пекарней «Пироговая на Беринга»
Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить
 
 

Видеоновости16+

Свежая мойва в Мурманске появится в феврале
 
 
 
 

Курсы валют 30.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,6739
0,1455
1 USD
Доллар США
57,6002
-0,0289
1 EUR
Евро
68,8668
0,0807
10 NOK
Норвежских крон
70,0664
0,0755
10 SEK
Шведских крон
69,9915
0,0592
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-5°
1.5 м/с
давление 745.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Татьяна Анишкевич
Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

 
 
 
 

Выбор редакции

Режим работы пограничных пунктов Мурманской области в новогодние праздники
28 Декабря 2017, 10:35
Режим работы пограничных пунктов Мурманской области в новогодние праздники
График работы филиалов Кандалакшской ЦРБ в новогодние праздники
28 Декабря 2017, 10:29
График работы филиалов Кандалакшской ЦРБ в новогодние праздники
Как будут работать медучреждения в новогодние каникулы
26 Декабря 2017, 15:55
Как будут работать медучреждения в новогодние каникулы
График выплаты пенсии в новогодние праздники
22 Декабря 2017, 15:00
График выплаты пенсии в новогодние праздники
 
 
 
 

Самое читаемое

Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Мурманской области. Детально
02 Января 2018, 12:53
Десять лет назад появилось звание «Ветеран труда Мурманской области»
02 Января 2018, 11:00
Командующий Северным флотом поздравил экипажи кораблей и судов обеспечения, встретивших Новый год в дальних походах
02 Января 2018, 10:10
2018 год объявлен в МЧС России Годом культуры безопасности
02 Января 2018, 12:00
В Полярных Зорях остановилась электрокотельная
02 Января 2018, 17:01
Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» прибыл на Северный флот
02 Января 2018, 15:30
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Полярных Зорях остановилась электрокотельная
 
 
 
 
02 Января 2018 года, 17:01

В Полярных Зорях остановилась электрокотельная


ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 2 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в первой половине дня в Полярных Зорях произошло отключение электроснабжения электроктельной. Восстановление питающей линии проводят специалисты  Энергоцеха Кольской АЭС. Как сообщили «Би-порту» в ГУ МЧС по Мурманской области, в настоящее время ведутся работы по запуску резервной мазутной котельной.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
В Мурманской области сохраняется риск схода лавин
2.
В Мурманске продолжаются новогодние представления для юных северян
3.
Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» прибыл на Северный флот
4.
ДК Кирова приглашает на «Время чудес!»
5.
В Мурманской области началась Декада спорта и здоровья
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2018
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1
тел.: +7 (8152) 56-78-90
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта