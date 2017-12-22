Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» прибыл на Северный флот

02 Января 2018 года, 15:30

СЕВЕРОМОРСК/ 2 января/БИ-ПОРТ - Сегодня на Северный флот прибыл новейший дизель-электрический ледокол «Илья Муромец». Экипаж судна совершил свой первый переход с Балтийского моря в Кольский залив. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота. Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил моряков с успешным завершением перехода на Северный флот и прибытием к постоянному месту базирования.

В ближайшее время экипаж судна сдаст задачи в соответствии с курсом подготовки и приступит к выполнению работ по своему прямому предназначению. Ранее ледокол успешно прошел полный комплекс государственных испытаний на Балтике.

Дизель-электрический ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» – это новое поколение многофункционального судна, предназначенного для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, их буксирного обеспечения, а также проведения научно-исследовательских и гидрографических работ.

Ледокол был заложен на «Адмиралтейских верфях» 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. Торжественный подъём флага вспомогательного флота на дизель-электрическом ледоколе «Илья Муромец» состоялся 30 ноября 2017 года. Этот день считается датой официального вступления судна в состав сил Северного флота и годовым праздником.