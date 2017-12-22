В Мурманске продолжаются новогодние представления для юных северян

02 Января 2018 года, 18:30

МУРМАНСК/ 2 января/ БИ-ПОРТ - В мурманском центре дополнительного образования «Лапландия» продолжаются новогодние представления для юных северян. Ожидается, что с 26 декабря по 4 января их посетят около 1500 ребят.

Творческие коллективы центра подготовили спектакли для зрителей разного возраста: музыкальную сказку для малышей «Мама, Волк и семь козлят» (3+), музыкальное танцевальное шоу для всей семьи «Красный сарафан» (3+) и новогоднюю сказку для школьников «Серебряная шишка» (6+). Ребят также ждет игровая программа с участием сказочных персонажей.

Показы состоятся:

3 января в 12.00 – «Мама, Волк и семь козлят», в 15.00 – «Красный сарафан»

4 января в 12.00 – «Серебряная шишка», в 15.00 – «Мама, Волк и семь козлят».

В спектаклях заняты обучающиеся творческих коллективов центра «Лапландия»: ансамбль классического танца «Снежинка», ансамбль «Quest», театральная стадия «Круг», театральная студия «Лира», вокальный ансамбль «Фантазия».