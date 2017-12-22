02 Января 2018 года, 19:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 января/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области сохраняется риск схода лавин. В связи с этим Главное управление МЧС России по Мурманской области настоятельно рекомендует воздержаться от катания на необорудованных и лавиноопасных склонах. Лавиноопасными районами Мурманской области являются: главный горный массив Кольского полуострова – Хибины и Ловозерские тундры.

Ведомство также напоминает о необходимости соблюдения правил поведения в горах в зимний период. Перед выходом на маршрут следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды.

В связи с этим необходимо узнавать погоду за день-два до начала путешествия, а также уточнить лавиноопасную обстановку в Центре лавинной безопасности АО «Апатит», либо спасательном ведомстве.

Также перед выходом на нитку маршрута следует зарегистрироваться в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России (филиал ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России») по телефону (81531) 58-895.