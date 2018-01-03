ГИБДД МВД России в рамках кампании «Дистанция» начинает транслировать социальный видеоролик

03 Января 2018 года, 15:30

РОССИЯ/ 3 января/ БИ-ПОРТ - Предписания Правил дорожного движения соблюдаются далеко не всегда. Двигаясь по проезжей части всегда можно заметить самоуверенных и не слишком думающих водителей, которые независимо от дорожных условий ездят, максимально приблизившись к автомобилю впереди. При этом поведение водителей не изменяется ни от скорости движения, ни от времени суток, ни от времени года.

Дистанцию водитель должен выбирать таким образом, чтобы при экстренном торможении можно было бы избежать столкновений. Одновременно с дистанцией следует выбирать и скорость.

В ГИБДД напоминают, что за нарушение дистанции предусмотрено административное наказание. Для нарушителей,согласно ч.1 ст.12.15 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 1500 рублей за неправильное расположение автомобиля на проезжей части.