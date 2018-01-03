В ЦИК отметили огромное число желающих стать президентом

03 Января 2018 года, 17:23

РОССИЯ/ 3 января/ БИ-ПОРТ - Впервые за последние годы Центризбирком России наблюдает огромное число желающих стать президентом, вероятно, из-за обманчивой видимости легкости участия в президентской кампании, заявил в интервью РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко. Ранее он рассказал, что ЦИК на конец декабря получил порядка 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента, 21 из них поступило от партий. В настоящий момент официально зарегистрирован в качестве кандидата только один человек – Владимир Жириновский.

«За последние годы такое количество кандидатов, действительно, впервые. Видимо, это связано с тем, что меньше подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось число партий по сравнению с прошлыми выборами и многие решили заявить о себе и участвовать в президентской гонке», — приводит слова Шевченко РИА Новости.

Как он пояснил, партиям для выдвижения кандидатов на парламентские выборы нужно подать пакет документов как минимум на 200 человек, а на одного кандидата собрать документы проще.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Самовыдвиженцам для регистрации предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей. Претендентам от непарламентских партий нужны не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Кандидаты от парламентских партий освобождены от этой необходимости.