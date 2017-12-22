АПАТИТЫ/ 3 января/ БИ-ПОРТ - В апатитском Дворце культуры завершился первый этап капитального ремонта. Фасад здания получил новую облицовку. В фойе отремонтированы стены, смонтированы подвесные потолки, на пол уложено керамогранитное покрытие, заменены окна и двери, обустроена новая система отопления, проведены электромонтажные работы.
Объект включен в государственную программу Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» на 2014-2020 годы. Главный распорядитель бюджетных средств – Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, стоимость работ составила 12 млн 350 тыс. руб.