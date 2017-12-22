Новый год в Мурманске прошёл спокойно

04 Января 2018 года, 11:25

МУРМАНСК/ 4 января/ БИ-ПОРТ - В мероприятиях, посвященных встрече Нового года, на территории Мурманска приняли участие более 11 тысяч человек. Об этом сообщили в УМВД по Мурманской области.

На охрану общественного порядка, в том числе в местах проведения праздничных гуляний, задействовано 206 сотрудников полиции, 25 сотрудников Росгвардии, 52 сотрудника частных охранных предприятий, 12 представителей добровольных народных дружин и представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

Наружные наряды полиции были приближены к местам проведения массовых мероприятий.

Благодаря слаженной работе сотрудников полиции и взаимодействующих структур нарушений правопорядка во время празднования Нового года на территории областного центра допущено не было.