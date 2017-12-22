Скончался мальчик, выпавший из окна квартиры в Мончегорске

04 Января 2018 года, 17:05

МОНЧЕГОРСК/ 4 января/ БИ-ПОРТ – Мальчик, который выпал из окна квартиры в Мончегорске, скончался в медицинском учреждении. Об этом сообщили в Следственном комитете по Мурманской области. Трагический случай произошёл почти месяц назад.

Вечером 9 декабря 2017 года из окна четвертого этажа квартиры одного из домов по проспекту Металлургов в городе Мончегорске Мурманской области выпал ребенок, 2011 года рождения. В результате происшествия мальчик получил множественные травмы тела, с которыми был доставлен в медицинское учреждение. По данному происшествию было возбуждено уголовное дело.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали все необходимые реанимационные мероприятий, однако в результате полученных тяжких травм вечером 3 января 2018 года он скончался», - сообщили в СУ СКР.

Органами предварительного расследования принято решение о переквалификации деяния на ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.