Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром

МИР/ 4 января/ БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин подписал указ указ о возобновлении авиасообщения с Каиром. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ исключает столицу Египта Каир из числа городов, с которыми закрыто воздушное транспортное сообщение.
Указ вступает в силу со дня подписания.
«Мурманск готов рассмотреть возможность предоставить авиакомпаниям слоты для чартерных рейсов на курорты Египта», - сообщили «Би-порту» в «Аэропорту Мурманск».
Однако, как заявили в аэропорту, вероятнее всего прямые рейсы откроются не раньше весны.