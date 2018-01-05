Глава Полярных Зорь извинился за отключение электричества в Новый год

05 Января 2018 года, 09:00

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 5 января/ БИ-ПОРТ — Глава города Полярные Зори Максим Пухов извинился перед жителями поселков Зашеек, Нива-1 и Лесозаводский за отключение электроэнергии 30 декабря.

«Кто-то посчитает это несвоевременным, но я хочу принести свои извинения жителям Зашейка за испорченное Новогоднее настроение, связанное с серией отключений электроснабжения. Ситуация была очень напряженной и осложнялась наложением целого ряда факторов, в том числе природных. В нашем случае информирование дало сбой, и это усугубило ситуацию. Ещё предстоит выяснить все причины и дать оценку действиям каждого участника процесса, но с себя ответственности не снимаю», — написал Пухов в своем Фейсбуке.