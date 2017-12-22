2017 год — самый безопасный в истории коммерческой авиации

05 Января 2018 года, 11:06

МИР/ 5 января/ БИ-ПОРТ — Мировая коммерческая авиация поставила в минувшем году рекорд безопасности полетов, пишет РБК.

В авиакатастрофах в 2017 году погибло 44 человека — минимальный показатель с 1946 года. В 2016 году жертвами катастроф стали 303 человека, в 2015 — 537, в 2014 — 961.

По данным портала Aviation Safety Network, в прошлом году произошло 10 катастроф с сертифицированными самолетами пассажирской и транспортной авиации вместимостью более 14 человек. В отчет портала не вошли данные об авиакатастрофах в военно-транспортной авиации.

Пять катастроф произошли с пассажирскими самолетами, пять — с грузовыми. Общее количество полетов коммерческой авиации в 2017 году превысило 36 млн.

Если же в представленные данные включить катастрофы военно-транспортной авиации и некоммерческих рейсов, то инцидентов со смертельным исходом было бы до 24, а количество жертв достигло бы 230 человек.